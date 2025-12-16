A Ceriale un incontro sul “Referendum Giustizia” con l’Avv. Barabino organizzato dalla Lega

La Lega annuncia un importante evento di approfondimento e confronto sul tema del “Referendum Giustizia”, una consultazione popolare che vedrà impegnato prossimamente l'intero schieramento di Centrodestra (CDX). L'incontro si terrà questa sera alle ore 20:00, presso il Residence Moreno in Ceriale.

La serata sarà dedicata all'analisi dettagliata dei quesiti referendari, sottolineando l'importanza cruciale di questa battaglia politica e civica. La Lega ritiene che l'appuntamento referendario non possa essere in alcun modo sottovalutato, rappresentando un momento fondamentale per la riforma del sistema giudiziario italiano.

Il relatore principale della serata sarà l'Avvocato Barabino, noto professionista proveniente da Genova, che offrirà una panoramica tecnica e politica sul tema, illustrando le ragioni del "Sì" e gli obiettivi strategici perseguiti dal Centrodestra.

"Il Referendum Giustizia è una priorità assoluta per il Centrodestra e per il Paese - ha dichiarato Paolo Erre Segretario Lega Salvini Premier Sez. Borghetto/Val Varatella - Siamo orgogliosi di aver organizzato il 1º incontro provinciale su questo tema e reputiamo essenziale informare i cittadini e i militanti sui contenuti di questa battaglia per la legalità, l'efficienza e la tutela dei diritti. Ringraziamo l'Avv. Barabino per il prezioso contributo che porterà al dibattito".

Al termine dell’analisi politica e tecnica, l'evento si concluderà con una conviviale bicchierata per lo scambio degli Auguri Natalizi, un momento di aggregazione e festa per i partecipanti.