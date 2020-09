Patrizia Lanfredi candidata alla Regione con la lista Toti per il rilancio del ponente ligure.

La sua candidatura è stata spinta da una passione per la politica, quella sana, quella che si pone al servizio dei cittadini, quella che persegue il suo fine più nobile, ossia lavorare con impegno e dedizione per individuare soluzioni adeguate ai tanti problemi che gravano sulle nostre comunità, quella stessa politica che ha rilevato nell’azione amministrativa del Presidente Giovanni Toti e del sindaco Mauro Demichelis.

Un altro fattore determinante che ha sicuramente determinato la candidatura di Patrizia, è l’amore per il territorio, per la Citta di Andora e in generale per la Liguria, terra bellissima, incantevole in ogni suo particolare, ricca di storia, cultura, bellezze naturali e tanto altro. È questo patrimonio che va tutelato e valorizzato, facendo sì che esso possa continuare ad essere, al contempo, una ricchezza ed un volano di sviluppo e crescita economica per l’intera regione. Troppo spesso si assiste a quel malcostume politico-elettorale per cui alcuni si sentono autorizzati a percorrere, naturalmente solo in campagna elettorale, i nostri territori proponendo soluzioni a problemi che non conoscono e che, il più delle volte, “dimenticano” passate le elezioni. La candidatura della Sig.ra Lanfredi, vuole essere anche questo, un argine verso coloro che guardano a questo pezzo della Liguria solo come un bacino elettorale e, allo stesso tempo, un’alternativa concreta per quei cittadini che desiderano essere rappresentati realmente ed in modo concreto in regione.

Questa sua prima candidatura alle regionali, nasce a seguito di una esperienza quale amministratore in ambito locale. Attualmente Patrizia Lanfredi è vicesindaco di Andora. Un’esperienza altamente formativa sotto tutti i punti di vista, politico, amministrativo e umano, indispensabile per chiunque desideri intraprendere una proficua carriera politica.

Perché gli elettori dovrebbero votare Patrizia Lanfredi?

Semplicemente perché, anche in politica, come nella vita, è una persona schietta e leale, non indossa maschere. E’ costantemente al servizio dei cittadini, della comunità e del territorio che rappresenta e lo fà con passione e dedizione. In definitiva, è e resta una cosiddetta persona del popolo, della gente comune, di quella gente che ama e a cui sente il dovere di offrire, con il suo impegno politico, soluzioni ed opportunità. Il suo lavoro, inoltre, ha portato Patrizia a girare in lungo e in largo la nostra provincia, dando a lei l’opportunità di approfondire la conoscenza del territorio, rilevandone pregi e difetti, e di incontrare le tante, splendide comunità che lo popolano.

Elementi di “conoscenza” che ritengo di fondamentale importanza per ricoprire, degnamente ed in modo proficuo, il ruolo di Consigliere Regionale.