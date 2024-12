Savona, sarà un 2025 "incerto": la fiamma del Confuoco prima esita poi sale dritta in cielo (FOTO e VIDEO)

Un po' di incertezza con la fiamma che subito va dritta, poi diventa orizzontale per una folata di vento, per risalire verso l'alto, tra i mormorio dei presenti in piazza Sisto .Il 2025 sarà un anno tra l'incerto e il propizio.

Il ceppo d'alloro del "Confuoco" (Confögu), in piazza Sisto, è stato acceso dopo il consueto brindisi benaugurante del sindaco Marco Russo e del presidente de A Campanassa, Dante Mirenghi, e la consegna del Vaso del Cunfögu.

Quest’anno il Vaso del Cunfögu è dedicato ai padri fondatori dell’associazione, in particolare al 14 maggio dell’anno 1924, con l’araldo che simbolicamente annuncia e ricorda ai savonesi i nomi di coloro che hanno dato vita a A Campanassa. L'opera è stata ideata e disegnata dall’architetto G.B. Venturino e forgiata nella Fornace La Nuova Fenice di Albissola Marina.

Nell'occasione del 100° compleanno de A Campanassa, l'associazione che preserva le tradizioni cittadine ha avuto in corteo la Fanfara della Brigata Taurinense insieme ai figuranti del corteo storico, partito da piazza del Brandale è arrivato in piazza Sisto.