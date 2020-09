Vaccarezza: "Io ritirato dalla campagna elettorale per motivi di salute? Nulla di più falso"

"Augurare il male e far cattive azioni non porta nulla di buono. E non fa certo vincere le elezioni". Questo il titolo del video pubblicato su Facebook nella giornata odierna da Angelo Vaccarezza, candidato con la lista "Toti Presidente" alle prossime elezioni regionali.

"Sto bene. Anzi sto benissimo. Qualche giorno fa nel levante savonese si era diffusa la voce che mi fossi ritirato dalla campagna elettorale per motivi di salute. Nulla di più di falso. Sto bene e sto facendo la campagna elettorale" ha concluso Vaccarezza.

Questo il video completo: