Ad Albenga i Vigili del fuoco custodi della sicurezza e dello spirito natalizio che portano in piazza Babbo Natale (VIDEO)

Vigili del Fuoco custodi non solo della sicurezza ma anche dello spirito natalizio.

Succede ad Albenga, dove è ormai diventata tradizione quella degli uomini del Distaccamento locale regalare alla città un momento unico e speciale alla vigilia delle festività, del Natale in particolare.

Nel pomeriggio magico e pieno di allegria di ieri, sabato 21 dicembre, in Piazza San Michele protagonista indiscusso dell’evento è stato un Babbo Natale davvero particolare: vestito di rosso, ma con tanto di casco e stivali antincendio, è arrivato accompagnato dai Vigili del Fuoco per augurare a tutti i cittadini un felice Natale.

La piazza si è riempita di sorrisi, entusiasmo e bambini affascinati dalla presenza del "Babbo Natale dei Vigili del Fuoco". Tra foto, saluti e la consegna simbolica dei loro auguri, i pompieri hanno dimostrato ancora una volta la loro vicinanza alla comunità, non solo in momenti di emergenza ma anche in quelli di festa.

A rendere l’atmosfera ancora più speciale è stato un video, allegato all’evento, che cattura i momenti più belli e l’energia contagiosa di questa giornata. Una piccola ma significativa iniziativa che ha scaldato i cuori e ricordato l’importanza di valori come la solidarietà e la condivisione, soprattutto in un periodo dell’anno così speciale.

Davvero un grande applauso ai Vigili del Fuoco di Albenga, custodi non solo della sicurezza ma anche dello spirito natalizio!