Covid-19, 64 nuovi positivi in Liguria: una persona deceduta

Sono 64 i nuovi positivi da Covid-19 in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero.

Il dettaglio dei nuovi positivi: 5 Asl 1 di cui 2 accesso ospedale 3 attività screening; 7 Asl 2 di cui 1 accesso ospedale 3 rientro da viaggio 1 struttura sociosanitaria 2 contatto di caso confermato; 26 Asl 3 di cui 13 contatto di caso confermato 1 accesso ospedale 2 rientro viaggio 10 attività screening; 26 Asl 5 di cui 11 contatto di caso confermato 9 accesso ospedale 6 attività di screening.

Si precisa che la specificazione della ASL sopra riportata non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Gli altri numeri: casi totali da inizio emergenza 11.415 (+64). Di cui 1.554 individuati da screening e 9.861 in pazienti sintomatici. Attualmente positivi = 1.951 (+46): 96 (+19) in ospedale (di cui 11 in terapia intensiva / UTI, +1) e 764 in isolamento domiciliare (+18).

Guariti non più positivi = 7.886 (+17). Deceduti = 1.578 (+1) Un uomo di 95 anni deceduto presso l'ospedale di Sarzana. Tamponi = 254.193 (+2.582).

Ospedalizzati: Asl 1 = 7; Asl 2 = 8 (2 UTI); San Martino = 5 (3 UTI); Galliera = 8; Gaslini = 4; Asl 5 = 64 (6 UTI)

Attualmente positivi per residenza: Imperia = 102 (+5); Savona = 201 (-1); Genova = 949 (+17); La Spezia = 452 (+22). Fuori regione = 87 (+1). Altro o in fase di verifica = 160 (+2).

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 1.742. Nel dettaglio: Asl 1 = 105; Asl 2 = 218; Asl 3 = 686; Asl 4 = 139; Asl 5 = 594.