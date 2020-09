Piaggio Aerospace, Vella (Fim Cisl Liguria): “Bene vendita P.180 negli Stati Uniti ma serve un incontro urgente con il Governo”

“Senza dubbio è una notizia molto positiva quella della vendita di un P180 Avanti EVO di nuova fabbricazione negli Stati Uniti. Un segnale che fa capire ancora di più e in modo concreto quanto il mercato estero è interessato ai nostri velivoli P 180 di Piaggio Aero.

Oggi però chiediamo con forza un incontro urgente con il Ministero dello Sviluppo Economico per capire a che punto è la fase di vendita in questo momento molto importante.

Sappiamo che sono 11 le aziende che hanno avuto accesso alla data Room. Inoltre e non meno importante bisogna dare esecutività - che ad oggi ancora non c’è - al progetto già avallato dalla politica per la finalizzazione dello sviluppo del sistema a pilotaggio remoto P.1HH e il successivo acquisto di un sistema, ovvero una stazione a terra e due velivoli: si tratta complessivamente di risorse importanti, circa 160 milioni che non possono venire meno in questa fase cruciale della vita dell'azienda”, scrive in una nota Alessandro Vella, segretario generale Fim Cisl Liguria.