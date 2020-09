Vacanze in Italia al mare, 10 posti da non perdere

Il mare è spesso sinonimo di estate e vacanza. Volendo consiglarvi alcune località in cui soggiornare durante la prossima stagione estiva, abbiamo preso spunto da questo articolo dedicato alle vacanze in Italia e abbiamo raccolto 10 posti al mare da non perdere. Ecco la nostra lista!

Isola della Maddalena (Sardegna)

Cominciamo subito presentando l'isola della Maddalena, da molti considerato un paradiso terrestre per la natura incontaminata e i colori innaturali delle sue acque. Non è un caso se anche le destinazioni tropicali provino una certa invidia quando vedono la Sardegna, una delle isole più belle al mondo, ideale per le vostre prossime vacanze in Italia al mare.

Chia (Sardegna)

Restiamo in Sardegna, spostandoci però lungo la costa meridionale. Vi segnaliamo la località Chia e le sue candide spiagge. Le più belle sono Sa Giudeu, Porto Campana e Sa Colonia. Impossibile resisterle.

San Vito Lo Capo (Sicilia)

Spostiamoci ora sull'altra isola maggiore, la Sicilia. Anche qui non abbiamo che l'imbarazzo della scelta, ma se dobbiamo scegliere un posto da consigliarvi la nostra scelta ricadrebbe sulla fantastica spiaggia di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, con alle spalle il monte Monaco.

Scalea (Calabria)

Risaliamo lo Stivale e ci fermiamo stavolta a Scalea, un'antichissima terra del territorio cosentino caratterizzata da un'acqua meravigliosa. La località calabrese è ideale per tutte le famiglie che desiderano vivere una vacanza nel relax più assoluto.

Melendugno (Puglia)

Nel nostro elenco dedicato alle migliori località per trascorrere le vacanze in Italia al mare non poteva mancare il Salento. Noi vi suggeriamo di organizzare un soggiorno a Melendugno, a metà strada tra Lecce e Otranto, perfetta per chi è alla ricerca di una vacanza a 360 gradi tra natura e storia.

Marina di Camerota (Campania)

Rispetto ad altre località balneari presenti nella nostra classifica per le vacanze in Italia al mare, Marina di Camerota è forse tra le meno rinomate, ma chiunque la visiti per la prima volta non può che rimanere a bocca aperta di fronte alla bellezza della sua natura incontaminata.

Rocca San Giovanni (Abruzzo)

Rocca San Giovanni, nella provincia di Chieti, è uno dei luoghi del cuore di Gabriele D'Annunzio. A distanza di un secolo, il fascino della località abruzzese è rimasto intatto, con trabocchi, vigne, aranceti e ulivi sempre pronti a deliziare i turisti.

Sirolo (Ancona)

Sulla costa adriatica c'è una meta che ogni anno attira migliaia di turisti stranieri (in maggioranza rispetto agli italiani): stiamo parlando di Sirolo, la perla della Riviera del Conero, un piccolo borgo marchigiano affacciato sul mare ai piedi del monte Conero.

Castiglione della Pescaia (Toscana)

Per le ultime due località decidiamo di spostarci sulla costa tirrenica. Iniziamo con Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, nel cuore della Maremma, dove oltre al mare da favola si può contare su un'offerta gastronomica impareggiabile.

Lerici (Liguria)

Lerici, non distante dalle Cinque Terre, è l'ultima tappa del nostro viaggio ideale alla scoperta dei migliori posti da non perdere per le vacanze al mare in Italia. Vi aspettano il Golfo dei Poeti, il fascinoso borgo antico e i suoi caruggi.

