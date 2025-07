Maltempo, due gli interventi necessari in somma urgenza nel Finalese: lavori per mezzo milione di euro sulle strade provinciali

Ammonta a circa mezzo milione di euro (importo indicativo, in fase di puntuale verifica) la somma degli interventi che la Provincia di Savona dovrà compiere per rimediare alle due principali criticità, su strade di sua competenza, causate dal maltempo della giornata di ieri, domenica 13 luglio.

Il violento nubifragio che ha colpito con intensità tutto il territorio savonese ha creato le principali difficoltà nel Finalese, dove sono due in particolare le situazioni che hanno richiesto immediata attenzione e per le quali si prevede un impegno economico e d'intervento in somma urgenza. Si tratta della Sp 490 “del Colle del Melogno” al km 32+000 in località Casanova, nel comune di Magliolo, dove la strada resta interdetta fino all'incrocio col Din, e la Sp17 nel territorio comunale di Rialto.

In queste ore, il personale provinciale è al lavoro per completare i sopralluoghi e la redazione dei verbali tecnici, propedeutici all’affidamento diretto degli interventi più critici.

Scendendo nel dettaglio delle due situazioni citate, sulla Sp490 si è verificato un importante fenomeno franoso che ha interessato la parete rocciosa a monte, riversando una notevole quantità di materiale sulla sede stradale. Per ripristinare la piena fruibilità della carreggiata in entrambe le direzioni di marcia, è in corso la programmazione di un intervento del valore di circa 250 mila euro, che comprenderà: operazioni di disgaggio delle porzioni instabili del versante, con successiva messa in sicurezza definitiva della parete, mediante posa di reti corticali e chiodature.

Nell'entroterra della Val Pora, invece, sulla Sp17 a Rialtoal km 10+500 si è aggravato un dissesto già in atto su un segmento stradale precedentemente delimitato, dove il traffico era regolato a senso unico alternato a vista. Le intense precipitazioni hanno compromesso ulteriormente la stabilità della carreggiata, rendendo necessario un intervento urgente per la messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile. L’ammontare stimato dei lavori si aggira, anche in questo caso, intorno ai 250 mila euro.

“Grazie all'attenzione e all'impegno della nostra struttura - dichiara il presidente Olivieri -, già dalle prime ore successive agli accadimenti della mattinata di domenica, è stato possibile individuare e gestire le ennesime due problematiche di emergenza che interessano la nostra viabilità di territorio, coinvolgendo importanti collegamenti. L'obiettivo è quello di poter ripristinare, quanto prima e anche in via provvisoria, il transito e procedere con interventi di messa in sicurezza e di mitigazione del rischio in modo compiuto e, allo stesso tempo, senza indugio”.