Area di crisi complessa del savonese, in Commissione Attività Produttive del Senato approvato il parere sul rilancio

"L'approvazione all'unanimità, da parte della IX Commissione del Senato, della risoluzione dedicata all'area di crisi industriale complessa di Savona è un risultato di grande importanza per il nostro territorio. È un provvedimento che nasce anche dal percorso di confronto avviato nelle audizioni svolte circa un mese e mezzo fa, alle quali hanno preso parte Regione Liguria come regia, insieme a Confindustria, organizzazioni sindacali, Provincia di Savona, Comuni e tutti gli stakeholder coinvolti".

Queste le parole dell'assessore regionale alle Aree di Crisi Complessa di Regione Liguria, Paolo Ripamonti, a commento dell'approvazione all'unanimità, da parte della IX Commissione del Senato, della risoluzione dedicata all'area di crisi industriale complessa di Savona.

"Da quel lavoro è emersa con chiarezza la necessità di dotare il territorio di strumenti capaci di anticipare le crisi e accompagnare le imprese nelle sfide della transizione energetica e ambientale. Il Governo ha recepito questi indirizzi attraverso gli impegni contenuti nella risoluzione, dando un segnale importante di attenzione verso il savonese. Questo risultato è il frutto del lavoro portato avanti da Regione Liguria, che ha contribuito concretamente a sostenere, in sede governativa, le istanze del territorio. Ringrazio la IX Commissione del Senato e in particolare il vicepresidente senatore Bergesio: ora il nostro impegno sarà quello di vigilare affinché quanto previsto dalla risoluzione venga tradotto rapidamente e pienamente in misure a sostegno delle imprese, dei lavoratori e dello sviluppo dell'area".

“Bene l’approvazione all’unanimità in Commissione Attività produttive del Senato del parere sull’area di crisi industriale di Savona. Dal 2016 il territorio sta affrontando una fase difficile: con il Piano di rilancio industriale, che prevede uno stanziamento di 62 milioni di euro, stiamo sostenendo imprese e lavoratori. Con il parere votato oggi semplifichiamo le procedure per erogare subito i fondi di Invitalia, aiutiamo le aziende energivore nella transizione energetica e digitale, e investiamo su formazione e occupazione giovanile. Ringraziamo l'assessore regionale competente in Liguria, Paolo Ripamonti, per il contributo fondamentale alla risoluzione".

Così Giorgio Maria Bergesio, senatore della Lega e vicepresidente della Commissione Attività produttive del Senato, relatore della risoluzione.

"Dobbiamo tutelare i settori storici del savonese come il vetro e l’automotive, recuperare le aree industriali dismesse e potenziare la Zona Logistica Semplificata. In altre parole: meno burocrazia e più risposte concrete per far ripartire davvero il territorio” continua Bergesio.

In consiglio regionale è stato inoltre approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato dal consigliere di Noi Moderati Alessandro Bozzano, sottoscritto dai gruppi Lega, Fratelli d'Italia, Vince Liguria, Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra.

«Con questo Ordine del Giorno vogliamo mantenere alta l'attenzione sul futuro dell'Area di Crisi Industriale Complessa del Savonese e dare continuità al lavoro svolto finora dalla Regione Liguria. È fondamentale che anche i consiglieri regionali del territorio possano partecipare ai lavori del Comitato territoriale di coordinamento, contribuendo direttamente al monitoraggio degli interventi e al confronto con tutti i soggetti coinvolti nel percorso di rilancio" ha spiegato Bozzano.

L'atto impegna Regione Liguria a proseguire il lavoro di attuazione degli interventi sull'Area di Crisi Industriale Complessa di Savona, facendosi parte attiva presso la Provincia affinché nelle prossime sedute del Comitato territoriale di coordinamento siano invitati a partecipare anche i consiglieri regionali della provincia di Savona.

La discussione sull’atto di Bozzano, è stata anche l’occasione per l'assessore regionale allo Sviluppo economico Paolo Ripamonti di annunciare l'approvazione all'unanimità, in Commissione Attività produttive del Senato, del parere.

«Il Savonese ha bisogno di sviluppo, infrastrutture e nuove opportunità di lavoro – ha concluso Bozzano -. Il voto unanime dell'Aula e la condivisione dell'Ordine del Giorno da parte della maggioranza e delle forze di opposizione dimostrano che, quando si parla del futuro del territorio, è possibile lavorare insieme nell'interesse delle comunità e delle imprese. Il rilancio dell'Area di Crisi Industriale Complessa deve continuare a rappresentare una priorità per tutte le istituzioni».