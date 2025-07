Tovo, guasto all’acquedotto: interruzioni e torbidità. Il sindaco Oddo: "Uso consentito solo per fini domestici e previa bollitura"

"Dalla serata di ieri Tovo San Giacomo ha importanti problemi di erogazione dell’acqua potabile a causa di una rottura dell’acquedotto principale all’altezza della sorgente, in una zona impervia".

Ad affermarlo è il sindaco Alessandro Oddo, che aggiunge: "La causa è da ricercare nell’intensa pioggia che ha interessato la zona nella mattinata di ieri. Al momento manca l’acqua nel capoluogo e in altre zone (soprattutto a Bardino Nuovo) esce torbida".

"Il gestore Servizi Ambientali sta procedendo alla ricerca del guasto lungo la tratta che costeggia il torrente Maremola, per procedere alla riparazione".

"La Protezione civile provvederà in tarda mattinata a portare una cisterna in zona palestra comunale (via Accame). L’uso dell’acqua è consentito ai soli fini domestici e previa bollitura", conclude il primo cittadino.