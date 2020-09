Trasporto pubblico e apertura scuole: istituita una task force regionale per monitorare il servizio e per eventuali azioni correttive

"Regione Liguria ha istituito una task force composta dai rappresentanti della stessa, degli enti di governo del trasporto pubblico e delle aziende del settore per monitorare il trasporto pubblico su ferro e gomma in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico che da sempre è un momento critico per il trasporto pubblico".



Lo comunica in una nota l'assessorato regionale ai Trasporti specificando che "i rappresentanti delle aziende a partire dal 14 settembre, giorno di apertura delle scuole, avranno il compito di monitorare il servizio effettuato e l'affollamento dei mezzi, e di trasmettere due report giornalieri alle 10 e alle 14 per ogni giorno fino al 18 settembre; in tali report dovranno essere indicati l'esito dei servizi, anche positivi, e le problematiche rilevate adeguatamente dettagliate evidenziando le necessità da attuare e le eventuali azioni correttive".