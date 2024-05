Alassio, lutto per la morte di Maria Ines Poggi imprenditrice della ristorazione

E' morta nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 maggio, Maria Ines Poggi in Vitale a causa di un malore improvviso. Maria Ines era molto conosciuta ad Alassio e nella Riviera di Ponente per la sua attività ultra decennale nella ristorazione.

Insieme al marito Pippo, per vari decenni aveva gestito il ristorante "Pippo's" nel centrale Budello. La coppia era andata in pensione una quindicina di anni fa e per il locale si sono poi susseguiti vari cambi di gestione.

Oltre alla sua attività di ristoratrice Maria Ines Poggi era conosciuta anche per quella benefica. Molti ricordano la sua disponibilità ad aiutare i bisognosi, in particolar modo quelli di Borgo Coscia.

Lascia il marito Pippo e i tre figli: Roberto, Marco ed Elena e altrettanti nipoti: Greta, Michele e Viola. I funerali si svolgeranno nella chiesa dei Cappuccini, in Borgo Coscia, Sabato 4 Maggio alle ore 14.