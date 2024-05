Danneggiamenti in un locale di Varazze, il gruppo misto: "Si percepisce un’atmosfera di lassismo generalizzato"

"Persone malintenzionate e al limite della delinquenza non si sono fermate neanche il giorno di Santa Caterina, anzi, evidentemente prese dal fervore decisamente disordinato sviluppatosi in città, si sono espresse purtroppo in azioni di distruzione e vandalismo".

A dirlo il gruppo misto composto dai consiglieri Claudia Callandrone e Daniele De Felice dopo i danneggiamenti subiti nella notte tra il 30 aprile e il Primo Maggio nel ristorante Blackstone di Varazze. I vandali infatti hanno danneggiato un tavolo presente all'interno del dehor rompendo il vetro.

"Uno per tutti il danneggiamento al locale Blackstone di via San Nazario: ma come è possibile che avvengano certi fatti nonostante le millantate telecamere di presidio alla città? Evidentemente non sono così efficaci, e comunque si percepisce evidentemente un’atmosfera di lassismo generalizzato che permette a malintenzionati ogni gesto criminoso o vandalico - proseguono Callandrone e De Felice - L’amministrazione comunale in carica continua a dichiarare una situazione serena e tranquilla anche se sa benissimo che così non è, sotto nessun punto di vista. A chi deve rivolgersi la cittadinanza per avere garantita una protezione nei confronti della propria salvaguardia personale, dei propri beni frutto di tanto lavoro e di tanta fatica? Continuare a far finta che tutto vada bene, che la città sia salvaguardata in ogni dimensione vuol dire prendere in giro i cittadini oppure avere una visione così miope della realtà da non rendersi conto di quanto sta succedendo"

"Varazze ha urgente necessità di controllo più attento, capillare e soprattutto efficace. Al di là dei rassicuranti proclami occorre finalmente garantire una sicurezza costante in tutti gli ambiti del nostro territorio" concludono i consiglieri del gruppo misto.