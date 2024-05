Savona, due arresti per spaccio di droga

Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Savona, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo savonese, hanno tratto in arresto due uomini che, all’interno della propria abitazione, detenevano circa 70 grammi di hashish, oltre ad un quantitativo di cocaina, pari approssimativamente a 30 dosi.

Dopo aver notato movimenti sospetti in un vicolo cittadino, i militari del Gruppo di Savona hanno avviato una specifica attività di osservazione del luogo, acquisendo chiare evidenze indiziarie circa lo spaccio di sostanze stupefacenti. È stato pertanto effettuato il controllo di un ventenne italiano trovato in possesso di una dose di cocaina e ulteriori ricerche hanno permesso di rinvenire, abbandonati lungo la pubblica via, ulteriori 51,70 grammi di hashish.

Gli immediati approfondimenti hanno consentito di individuare i fornitori della sostanza stupefacente, rivelatisi essere due ventenni albanesi residenti a Savona. Con l’ausilio di un’unità cinofila, i militari hanno eseguito la perquisizione presso l’abitazione dei due fornitori che ha condotto al rinvenimento di ulteriori 70,40 grammi di hashish e di 14,40 grammi di cocaina, nonché di denaro contante per oltre 7.500 euro, elementi di prova che hanno avvalorato l’ipotesi delittuosa di detenzione di droga ai fini dello spaccio, così potendo procedere all’arresto in flagranza dei responsabili per detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L’attività investigativa rimarca la costante azione operativa delle Fiamme Gialle savonesi diretta al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti a tutela della popolazione.

Per le condotte illecite al vaglio della competente Autorità Giudiziaria, sulla base del principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza dei soggetti sottoposti ad indagine sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.