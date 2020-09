Domani (15 settembre) verrà rimosso il semaforo sulla Sp 29 "del Colle di Cadibona"

A partire da martedì 15 settembre verrà rimosso il semaforo sulla SP 29 "del Colle di Cadibona" in località Maschio in prossimità della progressiva km 150+200 e sarà ripristinata la normale circolazione a doppio senso.

Lo scorso 14 agosto infatti era stato necessario disporre il transito a senso unico alternato con semaforo e il traffico era stato consentito solo ai mezzi di peso inferiore alle 18 t a causa di un cedimento di valle della corsia dovuto allo scalzamento al piede del muro di contenimento. I lavori di ripristino erano stati avviati con assoluta priorità subito dopo le dovute verifiche e a distanza di un mese viene riportata la completa percorribilità sulla strada.



"La Provincia di Savona ha effettuato da subito le verifiche di consistenza per valutare gli interventi necessari in quel tratto della Sp 29 interessato dal cedimento. Il lavori di consolidamento sono stati anche in questo caso tempestivi e domani possiamo riportare a piena percorribilità la strada. Ancora una volta la Provincia ha risposto in maniera efficiente e coordinata alle necessità del nostro territorio e ringrazio per questo tutti coloro, tecnici, uffici e imprese, che anche in questa occasione hanno lavorato con impegno ed efficienza. Un grazie anche ai cittadini che hanno sopportato i disagi procurati dal semaforo" commenta il Consigliere Provinciale con delega alla viabilità Luana Isella.