Bocconi Shop: un servizio trasversale AUDES di eccellenza per l'Università Bocconi

AUDES Group è un’azienda italiana che dal 2005 realizza collezioni personalizzate di abbigliamento e accessori su misura, combinando creatività e strategia per raggiungere il miglior risultato. Ultimamente ha creato un progetto di merchandising, un e-commerce e ha affiancato il cliente nella realizzazione di un punto vendita fisico, sviluppato nell’arco di un anno all'interno dell'Università Bocconi: un modo per essere vicini non solo agli studenti on campus ma anche agli alumni dell’ateneo milanese, che vivono e lavorano in tutto il mondo.

“Il tutto è maggiore della somma delle sue parti” (Aristotele).

“Come azienda – ci ha spiegato Alessandro Bozzoli, CEO del gruppo AUDES - crediamo che per raggiungere obiettivi sempre più alti sia indispensabile aumentare la completezza dei servizi offerti ai nostri clienti. In questo progetto abbiamo lavorato in modo sinergico e trasversale creando la prima collezione e realizzando dei canali di vendita in ottica omnichannel, puntando sull’e-commerce e sul Bocconi shop per essere vicini agli studenti dell'Università Bocconi. Il negozio, posto nel cuore dell’edificio dedicato all’attività didattica, rappresenta un punto nevralgico dove quotidianamente studenti e professori si incontrano, diventando ambassador dei valori del brand Bocconi. Il progetto rappresenta un connubio perfetto tra design, produzione, logistica, web development e retail store e conferma le potenzialità che possono raggiungere i departments AUDES che lavorano in sinergia. Ciò comporta il vantaggio di avere un unico referente a cui fare capo e che garantisce alti standard qualitativi”.

L'iter attuato da AUDES per raggiungere l'obiettivo è stato quello di partire dal DNA del brand, occupandosi di disegnare e sviluppare la collezione, gestire la logistica, la piattaforma e-commerce e ideare una strategia di marketing, accompagnando il cliente in tutto lo sviluppo del progetto, dall’ideazione fino alla vendita, passando per la comunicazione.

Per ulteriori informazioni potrete scrivere a marketing@audes.com o visitare il sito web: www.audes.com.