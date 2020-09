Incidente stradale nel primo pomeriggio odierno tra Carcare e la frazione di Vispa, lungo la Sp 29. In direzione Savona poco prima della nuova rotonda "degli Alpini".

Il sinistro ha coinvolto un'automobile e un SUV. Sul posto i carabinieri e la polizia stradale.

Per consentire i rilievi del caso, la viabilità ha subito qualche disagio. Per fortuna non si sono registrati feriti. La dinamica è ancora in via di accertamento.