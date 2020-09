L’agenzia M&M Servizi e Distribuzione Italia è promotrice di una importante ricerca di mercato su volantino cartaceo

L’Agenzia M&M Servizi e Distribuzione Italia opera da anni nel settore del door to door e dispone di una propria rete distributiva capillare e diretta in tutto il Nord-Ovest. Opera in Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta.

Disponiamo di sedi operative dirette a Cuneo e Torino, depositi siti a Cuneo, Galliate, Genova, Savona, Vimercate e un ufficio planning per lo studio e la progettazione della distribuzione.

Il Planning inizia dall’analisi dei bacini di utenza con la piattaforma di Geomarketing Urbistat modificando e adattando il bacino alle esigenze del cliente, personalizzando la campagna promozionale.

Nel 2020 dopo la pandemia COVID-19 l’agenzia M&M Srl ha promosso insieme ad altre agenzie del settore una ricerca di mercato, imparziale e certificata, svolta da Format Research di Roma, tramite l’analisi di un campione di casi per rilevare, descrivere e analizzare il ruolo del volantino cartaceo nell’era digitale di internet.

Questa ricerca è importante per comprendere l’influenza che il volantino cartaceo continua ad avere sui potenziali clienti di coloro che decidono ancora oggi, di investire nella distribuzione door to door.

Martedì 22 settembre, presso l’Auditorium Confcommercio Asseprim a Milano, avremo i risultati di questa ricerca che ci verranno presentati da Umberto Bellini (Presidente ASSEPRIM) e successivamente illustrati e spiegati nel dettaglio da Armando Garosci (direttore dell’innovazione editoriale - Largo Consumo), Pierluigi Ascani (Format Research) e Leonardo Ristori (RGR Comunicazione).

Durante questo seminario saranno presenti le aziende che hanno promosso la ricerca, le quali si occupano del volantino sotto diversi aspetti, dalla creazione alla stampa e della distribuzione, nonché alcuni responsabili Marketing e rappresentanti di imprese che potranno esprimere i loro pareri riguardo la ripresa delle promozioni con il volantino in modo da avere un’opinione a 360 gradi nella Gdo.

M&M ha sempre operato con chiarezza e trasparenza e anche in questo caso vogliamo offrire ai nostri clienti dei dati tangibili e concreti al fine di offrire un servizio sempre più all’avanguardia, innovativo e personalizzato.

Per maggiori informazioni chiamare i seguenti numeri 010-8970498 o 347-1027703 oppure inviare una e-mail a info@mmdistribuzione.com

www.mmdistribuzione.com