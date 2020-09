Dego, il sindaco ringrazia i volontari della Protezione civile per il servizio svolto durante le elezioni

Il sindaco di Dego Franco Siri, unitamente all'amministrazione comunale, agli uffici comunali e ai Presidenti e componenti dei seggi, ringrazia i volontari della Protezione Civile comunale per il servizio svolto durante lo svolgimento delle elezioni regionali e referendum.

"Hanno gestito in modo impeccabile gli elettori per gli accessi ai seggi. Le operazioni si sono svolte in modo corretto e in assoluta sicurezza. Un grazie anche a tutti i cittadini per la collaborazione" spiega il primo cittadino Siri.