Varazze, dopo anni di attesa scattano i lavori sulla Mulaiola. Il Sindaco: "Un impegno che avevamo preso diventa realtà" (FOTO)

Dopo anni di attesa sono scattati i lavori i lavori sulla Mulaiola a Varazze.

A seguito dell'alluvione di 15 anni fa il tratto vicinale della frazione di Casanova era stato chiuso e gli abitanti da tempo chiedevano un intervento. Con l'iter che si è sbloccato ora i lavori sono partiti.

"Questa settimana, con le opere necessarie di pulizia dal verde, sono finalmente iniziati i lavori di sistemazione della Mulaiola, opera molto attesa dagli abitanti della frazione di Casanova - dice il primo cittadino varazzino - Si tratta di un intervento importante, che prevede opere di ingegneria naturalistica e la ricostruzione dei tratti più danneggiati, così da garantire una riapertura sicura e duratura. Una parte del percorso sarà ripristinata con materiali in pietra e tratti drenanti, nel rispetto del contesto paesaggistico".

"È un impegno che avevamo preso con la comunità di Casanova e che oggi diventa realtà: passo dopo passo restituiamo collegamenti essenziali e miglioriamo la viabilità delle nostre frazioni" continua Pierfederici.

Lo scorso agosto era scattata la protesta con la frase "Aprite la Mulaiea, chiusa dal 4 ottobre 2010- fate presto" che era stata impressa sulle barriere stradali-new jersey sulla strada di via Vecchia Casanova sulla Sp57 a Varazze.

Con il consigliere di minoranza di "Varazze Domani" Giacomo Robello che in consiglio comunale aveva presentato in periodi diversi tre interpellanze sul tema.

Nell'agosto del 2022 era stata approvata dalla giunta comunale il ripristino del tracciato.

L'importo previsto è di 180mila euro e si trattava di un finanziamento regionale derivante da fondi nazionale ed europei.

"Interverremo dalla provinciale 542 nella zona del Bacchetto fino a intersecarsi con la Sp 57 che porta a Casanova - aveva detto il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Filippo Piacentini - il tracciato è in uno stato di abbandono a seguito dell'alluvione del 2010, con la vegetazione che ha preso il sopravvento. Ci sono da fare diverse opere ma verrà ripristinata una strada usata in passato dagli abitanti del Bacchetto e di Casanova. Si tratterà di opere di ingegneria naturalistica per non andare ad impattare negativamente sull'ambiente circostante, opere conservative e di ripristino".

"Verrà ripristinato il percorso con dei tratti in pietra del posto e nel tratto successivo verrà utilizzato un asfalto drenante, ci saranno poi ulteriori parti in pietra, le varie scalinate, con il pezzo finale che verrà ripristinato fino alla strada che porta a Casanova" aveva concluso Piacentini.