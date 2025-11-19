Andora piange Chiara Longhena, scomparsa a soli 41 anni

Andora è in lutto per la scomparsa di Chiara Longhena, morta a 41 anni dopo una lunga malattia.

Solare, combattente e profondamente legata alla comunità, lascia la mamma Jo, il papà Gianpiero con Gabriella e Andrea, il fratello Amos con Sara, Myrea, Eros, Roberto e Stefania, oltre a zii e parenti.

La cerimonia di saluto si terrà oggi alle 15 nella Parrocchia Santa Matilde “Chiesa Vergine dell’Accoglienza”. La madre aveva gestito per anni il Delos, storico chiosco sulla passeggiata a mare, luogo simbolo per molte generazioni andoresi.

Chiara, malata fin da giovane, aveva mantenuto un forte legame con la famiglia e si era impegnata nel volontariato, portando il suo sorriso alla casa famiglia di Ortovero.

L’Amministrazione comunale ha espresso cordoglio e vicinanza. Commosso anche il ricordo degli amici della Gabbianella: “Ricordiamo con grande affetto e stima l'impegno di Chiara. Grazie per tutto quello che hai saputo donarci, non ti dimenticheremo”.