Savona, danni per l'ondata di maltempo dell’ottobre 2021: una tranche da 80mila euro per le famiglie colpite

È di 80mila euro la tranche per il rimborso dei contributi previsti dal bando “Misura 2” e destinati alle famiglie che hanno fatto formale richiesta, per l'evento meteorologico dell’ottobre 2021.

Si tratta di contributi regionali per eventi meteorologici a privati, in seguito al riconoscimento dello stato di emergenza per l'ondata di maltempo dal 3 al 5 ottobre di quattro anni fa, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021.

Nel territorio della città di Savona, l’alluvione di ottobre 2021 aveva colpito in particolare la zona del Santuario, le aree di Castel Sant’Agata, Cimavalle e San Bernardo, a causa dell’esondazione del torrente Letimbro, con allagamenti che hanno causato danni significativi e interruzioni dei collegamenti. Le conseguenze erano state gravi, con la chiusura di ponti e strade e la città tagliata in due e con allagamenti anche in altre zone della città, come la parte di via XX Settembre verso Corso Colombo. Il maltempo aveva inoltre colpito pesantemente anche l’entroterra e altre zone della provincia.