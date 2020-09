Prime undici sezioni scrutinate in Liguria: gara Toti/Sansa ancora aperta, con il 56% del governatore uscente contro il 41%

E' iniziato lo spoglio per quanto riguarda le elezioni regionali. Alle 17.30 erano 11 le sezioni scrutinate su 1.795 complessivamente presenti in tutta la Regione.

Giovanni Toti (alla guida di una coalizione di centrodestra che comprende Cambiamo!, Lega-Salvini Premier, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Liguria Popolare e Unione di Centro) è in vantaggio con 1208 voti (pari al 55,85%).

Rispetto a quanto era stato anticipato due settimane fa da "Il Sole 24 Ore", che vedeva la coalizione di centrosinistra assestarsi sotto il 35%, in questa prima proiezione il distacco di Ferruccio Sansa (Lista Civica Sansa Presidente, Partito Democratico, Articolo Uno-Linea Condivisa, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Centro Democratico, Demos) è minore del previsto, con 886 voti (41%).

Seguono:

Aristide Massardo (Italia Viva e +Europa) con l'1,53%

Alice Salvatore "ilBuonsenso", 0,65%

Riccardo Benetti Ora Rispetto per tutti gli animali, 0,32%

Parimerito per Giacomo Chiappori per "Grande Liguria" e Davide Visigalli Riconquistare l'Italia, entrambi a 0,23%

Gaetano Russo Il popolo della famiglia no gender nelle scuole, 0,18%

Carlo Carpi Lista Carlo Carpi - Graf, 0.05%

In questa prima fase di scrutinio ancora a zero i voti per Marika Cassimatis e la sua "Base Costituzionale".