Cronaca | 19 novembre 2025, 11:45

Savona, 19enne trovato con 24 dosi di cocaina: denunciato dalla Squadra Mobile

Si tratta di un giovane incensurato: nella sua abitazione rinvenute dosi già pronte, materiale per il confezionamento e 400 euro in contanti

La Polizia di Stato di Savona ha denunciato in stato di libertà un ragazzo di 19 anni, incensurato, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. 

Il giovane, arrivato in Italia dall’Albania alcuni mesi fa, è stato fermato ieri dagli agenti della Squadra Mobile nel corso di un servizio mirato attivato a seguito di una segnalazione da parte di cittadini.

Durante il controllo, i poliziotti hanno trovato il ragazzo in possesso di alcune dosi di cocaina. Gli accertamenti sono poi proseguiti presso la sua abitazione, dove sono state rinvenute in totale ventiquattro dosi della stessa sostanza, oltre a materiale per il confezionamento e circa 400 euro in contanti. 

Tutto il materiale è stato sequestrato ed il giovane è stato quindi segnalato all’Autorità Giudiziaria.

