Giovanni Toti (centrodestra) tra il 52-56%. Ferruccio Sansa (centrosinistra e M5s) al 37-41% e Aristitde Massardo (Italia Viva e +Europa) 2-6%. Questo in base al primo intention poll Tecne' per Mediaset (sulle regionali in Liguria) che vede Toti avanti di 15 punti percentuale.

Il primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai invece, vede il governatore uscente Giovanni Toti raggiunge una forchetta del 51-55%. Seguito da Ferruccio Sansa con il 38-42%.