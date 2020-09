Stop al voto: nel savonese affluenza al 55,2% degli aventi diritto per le regionali, referendum al 61.2%

Nel dettaglio, i dati relativi all'affluenza in alcuni comuni del savonese:

ELEZIONI REGIONALI

Alassio 50.69%

Albenga 57.35%

Cairo Montenotte 54.70%

Finale Ligure 52.59%

Loano 54.72%

Pietra Ligure 53.30%

Savona 56.09%

Vado Ligure 56.49%

Varazze 55.41%

REFERENDUM

Alassio 57.72%

Albenga 60.57%

Cairo Montenotte 60.28%

Finale Ligure 60.26%

Loano 59.15%

Pietra Ligure 58.11%

Savona 60.27%

Vado Ligure 62.86%

Varazze 63.76%

PLODIO

367/551 votanti per la Regione; 367/523 per il referendum. Ci sono 28 residenti all'estero che hanno avuto diritto al voto solo per la regione e non per il referendum.