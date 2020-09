Regionali, Lega primo partito a Loano con più del 36% di consenso

Le elezioni regionali hanno confermato la Lega primo partito a Loano con più del 36% di consenso. “Un risultato che conferma l’ottimo andamento del partito dalle politiche del 2018, passando per le europee fino alle regionali che si sono appena concluse” sottolinea Aghittino, commissario per la sezione di Loano.

Il risultato è ancora più gradito vista l’elezione del loanese Brunello con 944 preferenze e si piazza come il più votato in assoluto a Loano. Aghittino alla prima prova elettorale da quando è commissario ci tiene a sottolineare come la conferma della Lega come primo partito a Loano sia merito degli sforzi corali di sostenitori, militanti, candidati e parlamentari del territorio che non si sono risparmiati nonostante impegni lavorativi e istituzionali.

“Un grazie va anche alla cittadinanza che ha saputo accogliere in modo caloroso Matteo Salvini nella sua visita mattutina di giovedì 17 con una piazza Rocca gremita con più di 600 persone, come non si vedeva da anni a Loano per un evento politico” conclude l’esponente locale del carroccio.

Aggiunge il vice sindaco Lettieri: “La Lega è il primo partito in provincia di Savona e, nei comuni sopra i 1000 abitanti, a Loano, ottiene la percentuale più alta, grazie al lavoro di tutti e la regia del senatore Ripamonti. È stata proprio la scelta della squadra dei candidati a portare questo risultato straordinario per la Lega: la rielezione dell’ingauno Mai, assessore uscente, e l’elezione del nostro concittadino Brunetto. Come vice sindaco sono orgoglioso che la nostra città sia rapprentata da ben due consiglieri regionali, entrambi i più votati nei rispettivi partiti. Sono certo che non mancherà il loro contributo a difesa dei legittimi interessi della comunità regionale. Possiamo considerare Loano la “caput mundi” della politica provinciale.