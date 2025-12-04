 / Cronaca

Cronaca | 04 dicembre 2025, 10:00

Illecito traffico di farmaci dopanti, 60 decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Savona in 40 province

I provvedimenti sono stati eseguiti a carico di persone che orbitano nel mondo del bodybuilding

Illecito traffico di farmaci dopanti, 60 decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Savona in 40 province

Nella mattinata di giovedì 4 dicembre, i Carabinieri del N.A.S. di Torino e Genova, hanno dato esecuzione ad oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della Repubblica di Savona, nelle province di Alessandria, Ascoli Piceno, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova, Imperia, Lecce, Livorno, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Teramo, Terni, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza.

I provvedimenti sono stati eseguiti a carico di persone perlopiù orbitanti nel mondo del bodybuilding, nel contesto di una attività d’indagine finalizzata a contrastare un illecito traffico di farmaci dopanti.

 Le attività di polizia giudiziaria, finalizzate al sequestro delle illecite sostanze, sono state eseguite con l’ausilio dei Comandi Arma e dei N.A.S. territorialmente competenti, oltre del personale della Sezione Cripto valute del Comando Carabinieri Antisofisticazione Monetaria. 

"Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e vige il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva" spiegano.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium