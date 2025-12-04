 / Cronaca

Cronaca | 04 dicembre 2025, 09:19

Savona, ancora raid di danneggiamenti e furti: colpite diverse auto

Vetri spaccati ai mezzi in via Servettaz, via Collodi e Corso Ricci. Rubata anche un'auto

Nuovi raid vandalici sulle auto a Savona.

Negli ultimi giorni ad essere stati danneggiati con la rottura dei vetri diversi mezzi nell'Oltreletimbro nella zona di via Servettaz, via Collodi e Corso Ricci.

I proprietari delle auto si sarebbero accorti dei danni e alcuni avrebbero già formalizzato le denunce alle forze dell'ordine.

Non si tratta di atti vandalici in piena regola ma di furti visto che alcune auto all'interno sono state messe a soqquadro con i vani porta oggetti aperto. Nella maggior parte dei casi con la sottrazione di monete e oggetti di poco valore.

Un'auto è stata persino rubata.

Lo scorso 30 ottobre diverse erano state colpite nel parcheggio a lato del palazzo della Provincia e a metà novembre in Corso Colombo e via Peppino Impastato in Darsena. 

Luciano Parodi

