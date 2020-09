Il merchandising come forma di brand extension: un'ottima strategia di marketing

Hai un'azienda che ha affermato la propria posizione sul mercato ma desideri creare qualcosa di nuovo in una categoria diversa da quella per la quale il tuo brand si è affermato? Nessun problema! Con il merchandising come forma di brand extension puoi utilizzare il tuo marchio già conosciuto, per creare un nuovo prodotto e inserirlo in una categoria diversa dal tuo business principale. Grazie a questa strategia di marketing potrai raggiungere nuovi target di consumatori e consolidare la tua clientela abituale. Inoltre, potrai risparmiare sul costo di impegnative campagne pubblicitarie e aumentare l'immagine del tuo brand con gadget personalizzati. Questi articoli promozionali distribuiti in modo massiccio contribuiscono al successo delle vendite. Tra gli esempi di gadget che ti possono aiutare nella promozione, possiamo citare ad esempio: taccuini e quaderni, shopper e tazze.

I taccuini ed i quaderni personalizzati sono dei classici senza tempo

Il loro effetto non è sbiadito nel corso degli anni. Un taccuino o un quaderno personalizzato con il logo di un marchio creano necessariamente un'impressione duratura sia sul destinatario che su chi lo nota da lontano. Appartengono ad una categoria di regali pubblicitari che sono praticamente senza tempo, nonostante le innumerevoli possibilità di materiali di marketing disponibili oggi. Alcuni regali hanno più successo di altri. Il taccuino come il quaderno personalizzati, sono alcuni dei regali aziendali più apprezzati. Che siano occasionalmente offerti a clienti o dipendenti o che vengano distribuiti durante un particolare evento, questi gadget personalizzabili sono sempre accolti con gioia. Il piacere è condiviso poiché offre ai marchi un'ampia visibilità. Si tratta di articoli promozionali che possono essere utilizzati tutto l'anno, in tutti i luoghi possibili, in ufficio o al bar, in una riunione o in viaggio, in una sfilata di moda, in un soggiorno, ecc. Poiché i taccuini ed i quaderni personalizzati possono essere disponibili in tutti i colori immaginabili, in tutti i formati possibili e con tutti i tipi di accessori, colorati o meno, le aziende possono davvero contare su di essi per mostrare la loro visibilità in un modo semplice ed elegante.

Shopper come gadget personalizzati

Per valorizzare un oggetto bisogna personalizzarlo. Personalizzare uno shopper è uno dei modi migliore per lasciare un'impressione duratura sui clienti. Tutti quelli che vedono lo shopper con il marchio o il logo della tua azienda se ne ricorderanno rapidamente. Inoltre, le borse fanno parte e sono davvero utili nella vita quotidiana di ogni persona. Detto questo, lo shopper con il logo è uno dei migliori veicoli di propagazione del marchio che può offrire il mercato e che rafforzerà la tua reputazione. Nonostante i notevoli progressi tecnologici nel marketing e lo sviluppo delle tecniche di web marketing, le aziende devono ancora ricorrere a buone vecchie tecniche di comunicazione. Al di là degli spot pubblicitari e delle stazioni radio, ma anche dei manifesti e degli altri supporti cartacei, l'idea di offrire articoli promozionali è ancora un punto di riferimento in questi termini. E di fronte alla moltitudine di scelte a nostra disposizione, una delle migliori e più efficaci è la borsa personalizzata. Potrebbe non essere classificata come uno dei principali oggetti di business, ma dovrebbe. Con un netto miglioramento nel design la borsa personalizzabile è diventata in pochi anni un mezzo di comunicazione ideale per le imprese. L'efficacia delle campagne pubblicitarie con uno shopper personalizzato non è seconda a nessuno.

La tazza: un gadget intramontabile

Utilizzata per la colazione con la famiglia o durante una pausa caffè con i colleghi in ufficio, la tazza è diventata uno dei regali personalizzati più apprezzati per evidenziare la tua comunicazione. Contrassegnata o incisa con il tuo logo, la tazza pubblicitaria accompagnerà il suo utente tutto il giorno e migliorerà la tua immagine tutto l'anno. Per aumentare la tua comunicazione, la tazza è l'articolo promozionale che dovresti assolutamente offrire ai tuoi clienti, potenziali clienti o dipendenti. L'uso molto frequente di una tazza nella ritualità quotidiana da parte dei tanti amanti del tè e del caffè di cui facciamo parte, così come la longevità di una semplice tazza in ufficio o a casa soddisfano le condizioni necessarie per da un lato, una memorizzazione pubblicitaria a lungo termine e dall'altro per un migliore impatto pubblicitario.