Calcio, boom di casi Covid nel Genoa: salgono a 14 i positivi tra giocatori e staff

Piove sul bagnato in casa Genoa dopo la sconfitta di Napoli per sei reti a zero.

Dopo gli accertamenti effettuati in giornata su staff e squadra sono emersi ben 12 nuovi casi di positività al Covid 19. Si tratterebbe di 8 giocatori e 4 componenti del gruppo tecnico, i quali vanno ad aggiungersi alle già note positività del portiere Mattia Perin e del centrocampista danese Lasse Schone.

"Il Genoa Cfc comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione". Così il club di Villa Rostan nella nota diramata in serata, in attesa di ulteriori chiarimenti nelle prossime ore.

Anche il Napoli dovrà ora sottoporsi ai test per evidenziare casi di infezione dopo i novanta minuti disputati ieri sera, mentre potrebbe essere a questo punto a rischio la disputa della terza giornata per il Grifone sabato prossimo contro il Torino.