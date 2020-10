Jackpot: che cos’è e il suo ruolo nelle slot machine

La slot machine vede per la prima volta la luce a San Francisco, nel 1895, grazie al meccanico tedesco Charles Fey . Charles lascia la Germania da molto giovane per trasferirsi nella soleggiata California, dove la sua vita cambierà radicalmente, grazie all’invenzione della prima slot, chiamata ‘’Liberty Bell’’. Da quel momento, le slot si evolveranno, sino a diventare totalmente elettriche e infine digitali. Oggi le slot online che mettono in palio jackpot sostanziosi sono numerose, ma non tutti i jackpot sono uguali, vediamo perché.

Come funziona il gioco? Jackpot normale vs jackpot progressivo

Prima di tutto dobbiamo chiarire la differena fra le due tipologie, e solo in seguito, conoscere le slot machine con jackpot fisso e progressivo più apprezzate .

Slot machine con un jackpot fisso

In una normale slot machine esistono diversi importi che si possono vincere tramite una combinazione di simboli ottenuti sui rulli. In questo tipo di slot viene stabilito un montepremi massimo che può essere raggiunto nel caso in cui si ottenga una combinazione di simboli vincente. Ma il montepremi, in questo caso, ha una cifra fissa e ben determinata.

Slot machine con un jackpot progressivo

Nelle slot con jackpot progressivo invece, le puntate perse da tutti i giocatori vanno ad accumularsi nel jackpot. Ne consegue che più giocatori si usano slot machine progressive, più cresce l’importo del jackpot. Come già accenato, a determinare la vittoria è il caso o la fortuna, e se già in passato le slot machine erano passatempi alla portata di tutti, oggi risultano esserlo ancora di più con l’aumentare dei casinò online, che rendono la giocata fattibile comodamente da casa o da ovunque si voglia. Bisogna però specificare che le chance di accedere al jackpot finale sono legate alla consistenza delle puntate.

I giocatori devono quindi conoscere le slot con jackpot fisso e progressivo più apprezzate, eccone alcune fra queste:

Serie age of gods: una slot con jackpot progressivo a tema dei nordici, che include 7 slot differenti, il jackpot attuale va per i 13.000 euro, ma si stima sia destinato a salire.

gladiator: una slot progressiva per chi punta in alto, poichè il suo jackpot si aggira su milioni di euro. Essa è basata sugli eroi che combattevano nelle arene romane.

basic instinct: anche in questo caso, una slot con jackpot progressivo, basata sul film con Sharon Stone , per l’appunto Basic instinct.

Esempi di slot con jackpot fisso: Joker games, e wonder woman: bullet & bracialetts.