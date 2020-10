Nell'ambito dei controlli per far rispettare le misure anti Coronavirus questa mattina la polizia locale di Savona in borghese ha sanzionato due commercianti.

I due esercenti infatti sono stati multati in quanto uno aveva la mascherina abbassata sul mento e l'altro invece non l'aveva indossata.

Dopo alcuni esposti così gli agenti hanno iniziato a controllare i negozi savonesi per far rispettare il distanziamento e appurare che i titolari e i dipendenti abbiano il dispositivo di protezione