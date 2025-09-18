Alassio, 23enne torinese provoca incidente con tasso alcolemico oltre il doppio del consentito: patente ritirata e fascicolo penale aperto

Ancora un episodio di guida in stato di ebbrezza alcolica alla mattina presto ad Alassio.

La polizia locale, intervenuta nei giorni scorsi poco dopo le 7.30 in seguito ad un sinistro stradale tra un’auto ed uno scooter proprio nei pressi del palazzo comunale, ha accertato che la conducente dell’auto, una giovane 23enne originaria del torinese, era alla guida con un tasso alcolemico ben al di sopra del doppio del consentito e, peraltro, si era responsabile dell’impatto, che ha provocato al conducente del ciclomotore lesione guaribili in 30 giorni, volendo effettuare una manovra di svolta per invertire il senso di marcia in una zona dove non è consentito.

Gli agenti del Comando di via Gastaldi hanno provveduto nei confronti della giovane al ritiro della patente di guida, alla comminazione delle sanzioni pecuniarie previste comprese la detrazione di 12 punti complessivi sul titolo di guida ed alla segnalazione alla Procura della Repubblica per la conseguente apertura del fascicolo penale.