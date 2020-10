Nuovo cluster in una struttura socio sanitaria nel savonese. Toti: "Sono 23 positivi, di cui solo 3 lievemente sintomatici"

Il Covid19 torna a fare capolino in una struttura per anziani in provincia di Savona, con 23 persone contagiate, di cui 15 ospiti della struttura e 8 appartenenti al personale della stessa.

Ad annunciarlo è stato, durante l'appuntamento di fine giornata di aggiornamento sulla situazione epidemiologica nella nostra Regione, il presidente Giovanni Toti.

"Si tratta di una struttura interamente privata e quindi non convenzionata col sistema sanitario regionale", ha affermato il governatore senza specificare altro sull'identità della rsa coinvolta. Ulteriori informazioni saranno rese note nella giornata di domani, quando verranno anche conteggiati i nuovi casi nel bollettino giornaliero.

Tra tutte le persone coinvolte in questo nuovo cluster solamente 3 al momento presenterebbero lievi sintomi dell'infezione come ha spiegato il governatore, il quale ha confermato come il focolaio sia ancora in fase di definizione ma il cui tracciamento risulti facilitato in quanto circoscritto alla struttura.