"Creative Academy", una scuola di cinema a Savona

Chi sogna di lavorare nel mondo del cinema davanti o dietro le telecamere semplicemente per passione o per avvicinarsi alla professione, non dovrà piu trasferirsi in città come Milano, Roma o Torino. Nasce infatti a Savona "Creative academy" la prima scuola professionale per i mestieri del cinema.

Il progetto nasce da un'idea di Alessandro Campanile, attore savonese, diplomato al centro teatro attivo di Milano, specializzato in pedagogia del teatro e alla scuola di arte cinematografica di Genova con specializzazione in sceneggiatura e produzione, interprete in passato della soap opera " centovetrine", partecipazioni in serie tv come "Love bugs" "Camera cafè", attore per spot pubblicitari per "Az dentifricio" "Costa crociere" "Caffè Bialetti" con Jerry Scotti e "Brio blu Rocchetta" con Paola Cortellesi. Alessandro Campanile alla Creative Academy sarà l'insegnante di recitazione cinematografica.

"Faccio questo lavoro da vent'anni" dice Campanile,"e iniziando e lavorando molto a Milano, ho maturato l'idea di tornare a casa mia e dare vita a qualcosa di analogo, con l obiettivo di portare a Savona i mestieri del cinema, dando risalto al territorio, con la possibilità di dare una occasione per semplice passione, quindi scoprire i segreti di uno dei mestieri più affascinanti del mondo o per avviamento alla professione a persone del luogo. Campanile, protagonista di una pluripremiata serie web girata interamente nel savonese dal titolo "Wonderland" e di recente impegnato nelle riprese di un video per la promozione della Liguria nel mondo ,aggiunge, "molte produzioni verranno a girare in Liguria e cercano personale del luogo tra maestranze e piccoli ruoli, quindi la volontà di Creative Academy è dare occasioni a persone liguri. Serietà, competenza e professionalità sono le caratteristiche del team di lavoro.

Il progetto si avvale infatti della collaborazione di Enrico Bonino, al quale sono affidate le lezioni di regia, diplomato alla scuola di arte cinematografica di Genova che vanta collaborazioni con le case di produzione "Taodue" ed "Endemol italia" titolare del collettivo artistico DLQ, casa di produzione video per spot, videoclip, cortometraggi e documentari e l' associazione Starfilm Liguria, a cui è affidata la cura ed organizzazione del progetto, che da oltre venti anni si occupa di spettacolo e casting.

Il programma si articola su due anni, dove nel primo, indicato per i semplici appassionati, vengono insegnate le basi della regia e recitazione cinematografica, della sceneggiatura, il comportamento ai casting e sul set , finalizzato alla costruzione di un film in cui gli allievi iscritti come registi dirigeranno gli allievi iscritti come attori nella produzione di un film, girato a Savona, che verrà proiettato al nuovo film studio di Savona.

Il secondo anno, indicato a chi vuole avvicinarsi alla professione, prevede un programma più avanzato di studi, con la possibilità di frequentare seminari e masterclass con casting director di fiction e cinema, altri professionisti del settore locali e nazionali, stage sui set con eventuali possibilità lavorative e casting.

Le lezioni si svolgeranno in un weekend al mese dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 da novembre a giugno.