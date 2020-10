Cengio, chiusi in località Isole gli impianti sportivi e i locali della Pro Loco

Con un’ordinanza il sindaco di Cengio Francesco Dotta ha disposto la chiusura dell’intera area di Località Isole e dunque degli impianti sportivi, dei locali della Associazione ProLoco Cengio e de "L'Idea Bar - Tennis" a partire dalle ore 14:00 di oggi, venerdì 2 ottobre 2020, e fino al termine dell’allerta rossa (attualmente in vigore fino alle ore 05:59 di sabato 03 ottobre 2020).

Viene inoltre disposto l’annullamento di tutti gli spettacoli già programmati per le giornate di venerdì 2 ottobre 2020 e di sabato 3 ottobre 2020, ed in ogni altra data fino a fine allerta, da parte del "Circo Forstner" in Località Isole.