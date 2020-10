Il beach soccer rende un calciatore migliore?

Si sente sempre più parlare di Beach Soccer ma vi siete mai informati sul serio riguardo questo sport che si pratica in spiaggia? È molto diverso dal calcio classico giocato negli stadi? Perché molti ex calciatori ora praticano questo sport? Cercheremo di rispondere a queste e altre domande su uno degli sport più in forte ascesa nel nostro bel paese.

Cos’è il Beach Soccer

Beh per rispondere a questa domanda nel modo più sintetico possibile è bene precisare una cosa. Molti reputano il Beach Soccer come un “passatempo” estivo, beh, la cosa è molto più diversa. Questo sport non è un semplice gioco per vacanzieri riuniti nelle spiagge di tutto il mondo ma si tratta di un vero e proprio sport. Il Beach Soccer è uno sport ufficiale riconosciuto nel nostro paese dal CONI e dalla FIGC con regole specifiche e campionati ufficiali sia nazionali che mondiali. Come intuibile nasce in Brasile, grazie alle sue immense spiaggia e per l’amore smisurato per il gioco del calcio. Da li negli anni o il Beach Soccer è stato esportato in più di 100 paesi. Il regolamento ufficiale venne rilasciato nel 1992 dalla Beach Soccer Worldwide in collaborazione con la FIFA e nonostante sia ufficialmente Sport da pochi anni la sua diffusione è stata esponenziale.

Differenza tra Beach Soccer e Calcio

Guaii a confondere o a credere che il Beach Soccer sia simile al calcio, molte regole sono diverse e disputare una partita di beach risulta molto differente rispetto al calcio. Prima differenza sostanziale risiede nel campo da gioco, come noto il Beach Soccer si gioca in spiaggia e non su un campo di erba perfettamente curato. Questo fattore rende questo sport molto diverso, in spiaggia non puoi permetterti di fare lunghe falcate palla al piede come succede sul campo di calcio ma devi avere molta tecnica e giocare di fino. Altra differenza dal calcio risiede nel numero di giocatori, qui 5 invece che 11. Le dimensioni del campo sono simili a quelle del calcio a 5 ma le sue porte risultato più grandi. Proprio per la natura del campo, con le sue dune di sabbiose, è privilegiato un gioco aereo e veloce. Le scommesse calcio sono però una delle cose che accomunano i due sport. Proprio come nel calcio è possibile scommettere sulle partite di Beach dai più noti siti sportivi di scommesse e gioco online.

Gli Ex Calciatori che praticano Beach Soccer

Proprio per la natura stessa di questo sport e alcune attinenze con il gioco del calcio molti ex giocatori si sono spostati su questo sport di spiaggia. Tra i nomi noti abbiamo sicuramente il mitico Bobo Vieri che una volta abbandonato gli scarpini da calcio si è subito distinto anche in questo sport. Ma non è stato il solo a cimentarsi in questo sport, sempre in ambito italiano abbiamo altri nomi noti come Del Vecchio e Antonio Conte. Non solo ex giocatori italiani, anche il brasiliano Aldair o Maradona Jr sono giocatori di Beach. Questo Sport rende gli ex calciatori migliori? Beh non lo sappiamo ma una cosa è certa, ha dato nuova linfa vitale a questi grandi campioni.