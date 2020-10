Albenga, dopo l'incontro coi tecnici della Regione al vaglio una soluzione rapida per il ripristino di Lungocenta Croce Bianca

Dopo il sopralluogo di questa mattina con i tecnici della Regione si è tenuto un ulteriore incontro in videoconferenza per valutare l'intervento migliore e più rapido per la messa in sicurezza del dissesto dell'argine sul Lungocenta Croce Bianca avvenuto a seguito del l'ondata di maltempo dello scorso 2 e 3 ottobre.

Dopo aver valutato la possibilità di intervenire attraverso palancole, alla luce del monitoraggio del movimento del dissesto che ha evidenziato un evidente rallentamento dello stesso, l’ingegner Luca Romano e il geologo Renato Lucarelli hanno proposto una nuova ipotesi progettuale che renderebbe più rapidi i tempi di esecuzione e che sarebbe funzionale al ripristino definitivo dell'argine.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: "La nostra priorità è quella di mettere in sicurezza la Città. L'intervento ipotizzato questa mattina anche a seguito delle ultime valutazioni dei professionisti che abbiamo incaricato, pare convincere anche i tecnici e i funzionari della Regione con i quali abbiamo avviato una completa condivisione di intenti e una collaborazione volta a trovare la migliore soluzione possibile per la messa in sicurezza e, successivamente il ripristino dell’argine”.