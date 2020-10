Albisola, l'amministrazione nei quartieri con i cittadini: a La Pace i residenti segnalano le criticità

Rifiuti, carenza di parcheggi e videosorveglianza. Questi i temi principali trattati nel primo incontro della "giunta itinerante" del comune di Albisola Superiore nei diversi quartieri del paese.

La prima tappa in mezzo ai cittadini si è svolta ieri pomeriggio in via Manzoni, zona La Pace, dove il vicesindaco e assessore ai quartieri Roberto Gambetta insieme all'assessore al sociale Calogero Massimo Sprio e le consigliere Romina Scala e Enrica Buldrini Verney che hanno ascoltato le criticità degli albisolesi residenti in zona.



"Vogliamo in questi incontri confrontarci e ascoltare e trovare tramite la voce dei cittadini quelle che possono essere le soluzioni alle criticità presenti. Siamo qua per sentirli, sappiamo quali sono le criticità ma abbiamo bisogno di ascoltarle da loro. Ci teniamo alla città lavorando in sicurezza" ha spiegato Gambetta.



Da anni i residenti del quartiere devono far fronte ad una mancanza di parcheggi oltre alla sosta selvaggia, su quello hanno concentrato la loro preoccupazione.



"Sono pochi la gente si arrangia, si cerca la tollerabilità, infatti qua i vigili urbani non li avete mai visti - ha proseguito il vice sindaco - per i parcheggi delle moto a inizio via essendo una strada a doppio senso vediamo se ci sono gli spazi, devono esserci le misure per la carreggiata di rispetto".



Al centro anche la raccolta differenziata e un conferimento non particolarmente accurato che ha fatto crescere negli anni un certo malumore negli albisolesi.



"Siamo consapevoli che si può migliorare, sperando che i numeri ci riescano a dare la possibilità di programmare. Andremo a step e a verificare con delle foto trappole i furbetti di quartiere con multe salatissime. Abbiamo pensato anche in giunta di aumentare la tassa sui rifiuti ma è una cosa che per ora terremo nel cassetto. Daremo a tutti una mastella, da escludere il bidone condominiale che non è sponsorizzato dagli amministratori di condominio" continua Gambetta.



I cittadini hanno anche chiesto che venga realizzato un parco giochi in un terreno di un privato, un marciapiede sulla strada statale (che però è di competenza di Anas), una fermata dell'autobus nella zona, la segnaletica stradale, un distributore dell'acqua e del latte, un minimarket, i dossi per limitare la velocità nel rettilineo zona Santuario della Pace oppure la presenza di un autovelox che deve però essere monitorato da una pattuglia (che potrebbero essere anche posizionati in corso Mazzini e corso Ferraris). I prossimi incontri si svolgeranno a Vigo, Grana, Superiore e Capo.