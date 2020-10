Albissola, riapertura della biblioteca per bambini "Tante storie per giocare"

Il servizio Biblioteca per ragazzi "Tante storie per giocare" è stato affidato, a seguito di gara, alla Cooperativa sociale Start Onlus di Vigevano nel marzo scorso quando non era possibile aprire il servizio agli utenti a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria.

Dal 5 ottobre, a seguito di attenta organizzazione e programmazione nel rispetto di tutte le norme di sicurezza in contrasto al covid19, nonché dopo il ripristino e la ritinteggiatura dei locali a cura dell’ufficio tecnico del Comune, la biblioteca è aperta al pubblico.

E’ possibile fruire dell’offerta del servizio iscrivendosi (con un costo di euro 15 per tutto l’anno scolastico) e successivamente prenotandosi contattando la cooperativa Start che è a disposizione per le informazioni al numero 0194003554 (in orario di apertura) o al n. 3517109895. La modulistica e le informazioni sono anche reperibili sul sito www.comunealbissolamarina.sv.it

Ecco la proposta del mese di ottobre: lunedì 5 Bentornati e benvenuti ragazzi! Laboratorio dell'accoglienza; mercoledì 7 Il mio nome eccolo qui!; lunedì 12 Alberi, poesie e tutti i colori dell'autunno; mercoledì 14 Ci ispiriamo alle streghe di Ivos Pacetti ed Eliseo Salino… décollage delle streghe; lunedì 19 Orco, strega e lupo di“Cattivi come noi” di C. Perrin sono proprio cattivissimi ma ….cosa succederebbe se….(giochiamo con Rodari); mercoledì 21: Niente paura !anche i mostri si ammalano ! Laboratorio di moccio – slime e letture da “Mostri ammalati”; lunedì 26 Decori da…paura!!; mercoledì 28 Letture da brrrividi e laboratorio “Il barattolo magico del mostro” (laboratorio di invenzioni casuali e fantasiose).

“Siamo felici di poter finalmente annunciare la riapertura della biblioteca per ragazzi – dice l’assessore comunale di Albissola Nicoletta Negro – da anni punto di riferimento per le famiglie e per i nostri concittadini più piccoli. Un luogo dove i bambini possono leggere, partecipare ai laboratori e stare insieme garantendo al tempo stesso alle famiglie l’attenzione la professionalità e la sicurezza dovuta”.