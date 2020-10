Varazze, raggiunta la quota minima di raccolta differenziata. Bozzano: "Un grande risultato per l'intera città"

Ottime notizie sul fronte ambientale arrivano dal Comune di Varazze. Infatti i dati diffusi dalla Regione Liguria sulla percentuale di raccolta differenziata raggiunta dal Comune di Varazze assestano il dato al 65,07% quindi oltre il minimo di legge del 65% obbligatorio per tutti i Comuni al 31 dicembre 2020 con un anno in anticipo rispetto alle tempistiche di legge.

"È un grande risultato non solo per l’Amministrazione ma per la città intera - commenta il sindaco Alessandro Bozzano - il raggiungimento della percentuale minima di legge è sicuramente un punto di partenza e non di arrivo nel percorso intrapreso. Non possiamo e non dobbiamo accontentarci di ciò".

"Quando abbiamo introdotto il sistema di raccolta differenziata spinto - prosegue il vicesindaco ed Assessore all'ambiente Luigi Pierfederici - ovvero un sistema che prevede il porta a porta per le attività commerciali e la raccolta stradale ad accesso controllato per le utenze domestiche. La percentuale comunale sulla raccolta differenziata era al 18% nonostante l'obbligo della differenziazione del rifiuto fosse già vigente".

"Ricordo che per la scelta del servizio abbiamo optato per un sistema di raccolta che fosse comodo per l'utenza, a Varazze, infatti, è possibile conferire sia l'umido che tutte le altre frazioni carta, plastica, secco e vetro tutti i giorni senza limitazioni di orario. L'accesso ai cassonetti è controllato da una chiavetta personale e nominativa, ma è libero h24 tutti i giorni. Molti altri comuni hanno l'accesso limitato a 2 giorni alla settimana".

"Il salto in avanti della Città è quindi di quasi 50 punti in percentuale ed in aggiunta anche il tasso di riciclo delle singole frazioni di rifiuto, ovvero plastica, carta, vetro e metallo supera la percentuale minima prevista per tutte le tipologie. Ricordo che la qualità della plastica era leggermente scarsa negli anni passati ma per il 2019 anche questo dato è entrato nei parametri" aggiunge ancora Pierfederici.

"Come anticipato siamo soddisfatti ma non appagati per il risultato raggiunto. Sicuramente il risultato per l’anno 2020 sarà un’incognita a causa delle difficoltà legate al Covid ed è proprio per mantenere il risultato raggiunto che vogliamo fare ancora meglio. Sappiamo che il nostro sistema di raccolta va migliorato sotto alcuni aspetti e per fare ciò vogliamo collaborare con la cittadinanza e le attività commerciali della nostra città. Dobbiamo consolidare la percentuale di raccolta su risultati ben superiori e siamo certi che con la collaborazione di tutti riusciremo a farlo" conclude il vicesindaco.