Rilancio del servizio autobus a Orco Feglino: intervento congiunto tra Tpl e Comune

Il rilancio del servizio di trasporto con autobus a beneficio della comunità locale e del crescente flusso turistico che interessa il territorio al centro di un intervento condiviso tra il Comune di Orco Feglino e Tpl Linea.

Situato nell’entroterra savonese, a pochi chilometri dalle spiagge di Finale Ligure, Orco Feglino è oggi una delle mete più apprezzate del ponente ligure per il turismo outdoor.

Negli ultimi anni il Comune ha registrato una significativa crescita delle attività ricettive e un aumento delle presenze annuali, contrastando il fenomeno dello spopolamento e favorendo una nuova residenzialità. In questo contesto, la disponibilità di un servizio di trasporto pubblico efficace e accessibile rappresenta un elemento strategico per garantire il diritto alla mobilità e sostenere lo sviluppo locale.Il progetto, frutto di un confronto costante tra l’amministrazione comunale e la direzione di TPL Linea, prevede una riorganizzazione degli orari delle corse, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità del servizio per tutte le fasce d’utenza, residenti e visitatori. In particolare, si intende offrire un’alternativa concreta all’uso dell’auto privata, anche in risposta alla crescente domanda di soluzioni di mobilità sostenibile da parte dei turisti che scelgono l’entroterra per esperienze di soggiorno più tranquille e autentiche.

“TPL Linea ha accolto con grande attenzione le istanze del Comune di Orco Feglino – dichiara Giampaolo Rossi, direttore Generale dell’azienda – consapevole dell’importanza di garantire collegamenti efficienti anche nelle aree meno densamente popolate. Questo intervento si inserisce in una più ampia visione di sistema, che punta a rendere il trasporto pubblico un fattore abilitante per la valorizzazione del territorio e per una mobilità sempre più integrata, accessibile e sostenibile”.

Nei prossimi giorni, l’iniziativa sarà accompagnata da un’attività informativa rivolta alla cittadinanza e agli operatori turistici, attraverso i canali digitali del Comune e una distribuzione puntuale presso le strutture ricettive locali.