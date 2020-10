Angelo Vaccarezza (Cambiamo): "Ancora una volta, voglio ringraziare tutti voi per la vostra fiducia"

"Amici è fatta! Questa mattina, accompagnato da una guardia del corpo d'eccezione, mio figlio Nicola, mi sono recato in Tribunale a Savona per sottoscrivere l'atto di proclamazione della mia rielezione a Consigliere Regionale della Liguria per i prossimi 5 anni. Ancora una volta, voglio ringraziare tutti voi per la vostra fiducia". Così Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di "Cambiamo".