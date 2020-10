"Si informa la cittadinanza che in seguito a indisponibilità per malattia del personale, è sospesa la prenotazione telefonica per la campagna di vaccinazione anti-influenzale dalle ore 12 alle ore 15 dal lunedì al venerdì". Lo comunica il direttore di Cairo Salute, dottor Amatore Morando.

"Si comunica che la campagna di vaccinazione inizierà lunedì 19 ottobre presso il Palazzo di Città con modalità di prenotazione che verrà al più presto resa nota" conclude il dottor Morando.