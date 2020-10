Come funziona la sigaretta elettronica: guida per i principianti

Se sei alla ricerca di una sigaretta elettronica a Roma , magari incuriosito dalla moda o per smettere di fumare, questa è la guida per te! Abbiamo intervista Adriano, un grossista e rivenditore della capitale, proprietario di uno nei negozi più famosi della città.

Ciao Adriano. Anzitutto: cosa serve per iniziare a svapare?

Salve a tutti. Servono solamente tre cose: la sigaretta elettronica, che scalda il liquido e lo vaporizza; le coil, o resistenze, che trasformano il liquido in vapore; e il liquido, al gusto e con il livello di nicotina preferito.

E' difficile usare la sigaretta elettronica?

Per nulla! Si impara in pochi minuti direttamente in negozio. Mentre la sigaretta si ricarica, di solito con una presa USB, prepariamo la coil. Si bagna la coil con il liquido e la si lascia per qualche minuto ad imbibirsi. Poi montiamo la resistenza nell'atomizzatore, riempiamo il serbatoio di liquido e possiamo iniziare.

Ogni quanto si cambia la resistenza?

E' facile accorgersi quando bisogna cambiare la resistenza perché il vapore inizia ad avere un sapore diverso dal solito, più acre, quasi di bruciato. Tutto dipende da quanto si svapa. L'utente medio ne sostituisce due al mese.

Qual è il budget di partenza da considerare?

Le sigarette elettroniche hanno un costo davvero variegato, tra i 30 e i 150 euro a seconda del modello. Un pacchetto di coil da 5 pezzi costa in media una decina di euro. Poi c'è il liquido: anche in questo caso i costi sono davvero contenuti. Credo che con una cinquantina di euro si possa creare un kit per principianti davvero efficace. Poi nel tempo si potrà acquistare un prodotto più performante, se lo si desidera.

I benefici sulla salute sono reali?

Assolutamente sì. La combustione di tabacco è responsabile del cattivo odore dei capelli e degli abiti, delle unghie ingiallite, della tosse stizzosa e di tutte le malattie correlate al tabagismo. Se si riesce a smettere di fumare, questi rischi iniziano a calare di pericolosità in poche settimane. Si stima che dopo 8/10 anni senza sigarette il rischio di ictus e infarto di un ex fumatore torni identico a chi non ha mai fumato. Credo valga la pena fare questo tentativo!

I tuoi clienti sono prevalentemente ex fumatori?

Moltissimi lo sono. Inizialmente scettici, pensavano di affiancare la sigaretta elettronica al tabacco. In realtà dopo pochi giorni tornavano in negozio chiedendomi una scorta di liquido, perché lo preferivano alla sigaretta tradizionale. E' una stupenda sensazione vederli tornare dopo qualche settimana liberi dal vizio!

Molti obiettano che i liquidi per la sigaretta elettronica non siano privi di rischi?

Come nessun prodotto assunto senza cognizione di causa. L'assenza di combustione elimina moltissimi problemi, come lo sprigionarsi di metalli pesanti ed inquinanti. Credo sia un grande traguardo già questo, da solo. Va da sé che scegliendo liquidi senza nicotina si riduce anche il rischio di sviluppare una dipendenza da questa sostanza.