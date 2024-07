Savona, scontro sull'Aurelia in galleria Valloria: coinvolte un'auto e una moto

Nuovo incidente sulle strade del savonese nel pomeriggio odierno. Dopo quanto avvenuto sulla Sp29 del Cadibona, intorno alle 16.30 un altro scontro tra due mezzi si è verificato sulla via Aurelia a Savona, all'interno della galleria Valloria.

Coinvolti un'automobile e uno scooterone, entrati in collisione all'interno del traforo per cause e con una dinamica ancora da chiarire.

Ad avere la peggio è stata la persona che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote, alla quale è stata fornita una prima assistenza medica da parte dei militi della Croce Bianca locale e del personale dell'automedica Sierra1, i quali hanno poi accompagnato il ferito in codice giallo al pronto soccorso del vicino San Paolo.

Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli e l'asfalto, oltre alla polizia locale. Questi ultimi hanno effettuato i rilievi del caso e regolato l'andamento, a senso unico alternato e con diverse centinaia di metri di coda in ambo le direzioni, della circolazione tra il capoluogo e Albissola.