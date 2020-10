Insegnante della scuola dell'infanzia positiva al Covid: dopo Toirano anche a Boissano e Giustenice scattano le procedure del caso

Il caso di Coronavirus rigurardante una insegnante della scuola dell'infanzia di Toirano, con relativa quarantena scattata per gli alunni delle classi (leggi QUI), coinvolge anche altri plessi scolastici del nostro comprensorio dove la maestra positiva al Covid-19 insegna.

Anche le scuole dell'infanzia di Boissano e Giustenice hanno infatti dovuto attivare le procedure previste in situazioni di questo tipo: confermato l'isolamento obbligatorio fino al 19 ottobre per gli alunni e per il personale scolastico.