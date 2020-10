Cgil: "Raggiunto accordo sul rinnovo del contratto di 2° livello con la Noberasco"

"E’ stato raggiunto un positivo accordo sul rinnovo del contratto di 2° livello con la Noberasco Spa. Le assemblee informative sono state molto partecipate e il voto sui contenuti è stato con larghissima maggioranza favorevole". Cosi comunica in una nota la Segreteria Provinciale Filcams Cgil.

"L’intesa garantirà alle lavoratrici ed ai lavoratori di beneficiare dell’integrativo sino a giugno 2022. Tale fatto assume maggiore importanza in un contesto di crisi e di difficoltà complessive del paese dove è sempre più difficile raggiungere intese di questo tipo" proseguono dal sindacato.

"Di seguito i punti principali del testo: sono ampliate e maggiorate le modalità premianti legate alla produttività; confermata la detassazione sul premio e la possibilità di usufruirne volontariamente in termini di Welfare aziendale; previsto un’ incremento della maggiorazione per il lavoro notturno; condiviso un percorso di stabilizzazione del personale; si è estesa, ma ridotta in termini economici, l’indennità “cambio tuta”; la maggiore flessibilità organizzativa e lavorativa richiesta è comunque comunicata e discussa con la rappresentanza sindacale".

"Crediamo di aver fatto un ulteriore passo per consolidare relazioni sindacali utili ad ottenere migliorie per tutti i lavoratori dello stabilimento, diretti e non, con una delle realtà produttive più importanti del nostro territorio" conclude la Segreteria Provinciale Filcams Cgil.